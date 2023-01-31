Шмыгаль оценил восстановление Украины минимум в $600–750 млрд

Об этом сообщает Правительственный портал .

"Когда мы говорим о восстановлении, то думаем не только о далеком будущем. Восстановление следует начинать уже сейчас. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье миллионов людей", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, было определено пять приоритетов финансирования быстрого восстановления.

Первый – это энергетика, ведь в результате российских атак поражено более 400 объектов электро- и теплоснабжения. Второй – жилье, ведь в Украине повреждено или разрушено 150 тысяч домов.

Третий приоритет, по его словам, – гуманитарное разминирование, ведь более 30% территории Украины загрязнены российскими снарядами.

Четвертый приоритет – это критическая и социальная инфраструктура: дороги, мосты, коммунальные объекты, сети поставок воды, тепла и газа, школы и больницы.

Пятый приоритет – помощь частному сектору.

Шмыгаль подчеркнул, что для восстановления нужны конфискованные российские активы. Также это будут средства государственного бюджета, международных партнеров и доноров на платформе United24.

Ранее в МВД говорили, что в результате действий оккупантов около 30% территории Украины усеяно взрывоопасными предметами , что делает нашу страну одной из самых загрязненных в мире.

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