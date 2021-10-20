Шмыгаль объяснил необходимость введения чрезвычайного положения в ряде областей из-за отсутствия газа

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило Нафтогазу быстро заключить договоры на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями по всем регионам Украины", - пояснил Шмыгаль



Он отметил, что сейчас Украина абсолютно готова к отопительному сезону и вся страна будет зимой с теплом. Премьер также добавил, что газа в подземных хранилищах хватит для прохождения отопительного сезона.

Напомним, ранее семь областей Украины объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений.

НАК "Нафтогаз Украины" начал предлагать бюджетным учреждениям среднесрочные контракты на 15 месяцев с ценой на газ 13,7 грн / куб.м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и стоимости распределения, сообщил глава учреждения Юрий Витренко.