Шмыгаль объяснил, как Одессу спасут от обесточивания
В связи со сложной ситуацией, которая произошла на Одесчине в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, имеющиеся у Министерства энергетики
Об этом он написал в telegram.
В частности, Шмыгаль отметил, что подстанция, на которой произошла авария, была неоднократно повреждена в результате российских атак.
"В Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание - в частности, критической инфраструктуры - невозможно", - подчеркнул глава правительства.
Кроме этого, Шмыгаль подчеркнул, что на внеочередном заседании правительства поручил образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики при участии исполняющего обязанности министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя Укрэнерго, представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.
"Сейчас основная цель - питать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США", - добавил премьер.
В частности, отмечается, что он дал задачу Министерству внешних дел обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.
"В Одессе круглосуточно работать все "Пункты несокрушимости". Ради координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель Укрэнерго, - сказал Шмыгаль.
- 3 февраля сообщалось, что в Одессе из-за аварии обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
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