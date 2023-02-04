Об этом он написал в telegram.

В частности, Шмыгаль отметил, что подстанция, на которой произошла авария, была неоднократно повреждена в результате российских атак.

"В Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание - в частности, критической инфраструктуры - невозможно", - подчеркнул глава правительства.

Кроме этого, Шмыгаль подчеркнул, что на внеочередном заседании правительства поручил образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики при участии исполняющего обязанности министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя Укрэнерго, представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

"Сейчас основная цель - питать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США", - добавил премьер.

В частности, отмечается, что он дал задачу Министерству внешних дел обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

"В Одессе круглосуточно работать все "Пункты несокрушимости". Ради координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель Укрэнерго, - сказал Шмыгаль.