Шмыгаль объяснил, как и когда можно получить "тысячу Зеленского" за вакцинацию

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

По его словам, выплата в 1 тыс. грн украинцам, получившим обе дозы вакцины от COVID-19, начнется 19 декабря.

"С 19 декабря стартует программа поддержки по выплате 1000 грн полностью вакцинированным лицам. На этой неделе правительство приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала вовремя. На первом этапе проект будет доступен для украинцев в приложении "Дия". Подать заявку можно будет в несколько кликов при наличии зеленого сертификата", - написал премьер-министр.

Он добавил, что для получения выплат необходимо сформировать виртуальную карту на выбор в одном из банков-партнеров.

"Этот процесс абсолютно бесплатный. После начисления 1000 грн средства можно будет использовать на определенный перечень услуг, таким образом поддержав бизнес, наиболее пострадавший от негативных последствий пандемии", - пояснил Шмигаль.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики: украинцы, которые привились двумя дозами вакцины от COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.

Верховная Рада приняла законопроект о выплате за вакцинацию от коронавируса.

8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на выплаты вакцинированным гражданам выделили 8 млрд грн.

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