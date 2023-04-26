Об этом премьер-министр сообщил в телеграме.

"Украина рассчитывает на активное участие Италии в восстановлении. Подчеркнул это во время встречи с Премьер-министром Джорджей Мелони. В частности, ожидаем от итальянского агентства SACE поддержку в размере 1 млрд евро, которая поможет восстановить экономику, инфраструктуру, базовые гуманитарные и социальные потребности людей", - написал он.

Премьер также призвал способствовать конфискации российских активов и утвердил, что ожидается усиление санкционного давления на Россию в сфере нефти, ядерной отрасли, выход бизнеса с российского рынка.

"Среди прочего, обсудили интеграцию в ЕС и НАТО и имплементацию Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Указал на необходимость активных действий со стороны Италии и других партнеров для освобождения из российского плена гражданских украинцев, в том числе детей", - добавил Денис Шмыгаль.