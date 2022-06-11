Шмыгаль обсудил создание мобильных зернохранилищ с федеральным министром по вопросам продовольствия Германии Эздемиром

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

"По предварительным оценкам, в октябре нам может не хватить складских помещений для хранения урожая - для 10-15 млн тонн. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Поэтому подчеркнул, что помощь Германии была бы ценной и своевременной", - заявил он.

Кроме того, премьер-министр Украины обсудил с федеральным министром по продовольствию и сельскому хозяйству Германии роль страны в восстановлении Украины.

Денис Шмыгаль рассказал о новой экономической стратегии Украины, которая состоит из ряда программ, в частности поддержки перерабатывающей и аграрной промышленности. Он надеется, что Германия присоединится к восстановлению Украины.

"Предоставление грантов малым и средним предпринимателям на развитие этих отраслей стало бы сильным толчком для украинской экономики", - добавил он.

8 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о реалистичности создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции.

Позже советник по морской безопасности при ООН Питер Адамс заявил, что разминирование главных портов Украины может занять несколько месяцев, даже если оно начнется немедленно.

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