Шмыгаль обсудил с вице-президентом Еврокомиссии санкции против Росатома

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram .

По словам главы правительства, он и Шефчович скоординировали дальнейшие шаги по евроинтеграции и восстановлению энергетики.

"Работаем над завершением полной синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E, чтобы увеличить наши импортно-экспортные возможности электроэнергии. Также рассчитываем присоединиться к Стратегии ЕС в сфере сырья к 2030 году", - сообщил Шмыгаль.

Он поблагодарил Еврокомиссию за выделение 180 млн евро на закупку солнечных панелей для Украины, что станет важным вкладом в энергетическую стабильность.

"Сосредоточили также внимание на санкциях против Росатома. Критически важно уменьшать зависимость европейских стран от российского ядерного топлива и избавить РФ от сверхприбылей в атомной отрасли", - отметил премьер.