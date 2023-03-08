Шмыгаль обсудил с вице-президентом Еврокомиссии санкции против Росатома
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообщался по видеосвязи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Обсудили санкции против Росатома
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram .
По словам главы правительства, он и Шефчович скоординировали дальнейшие шаги по евроинтеграции и восстановлению энергетики.
"Работаем над завершением полной синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E, чтобы увеличить наши импортно-экспортные возможности электроэнергии. Также рассчитываем присоединиться к Стратегии ЕС в сфере сырья к 2030 году", - сообщил Шмыгаль.
Он поблагодарил Еврокомиссию за выделение 180 млн евро на закупку солнечных панелей для Украины, что станет важным вкладом в энергетическую стабильность.
"Сосредоточили также внимание на санкциях против Росатома. Критически важно уменьшать зависимость европейских стран от российского ядерного топлива и избавить РФ от сверхприбылей в атомной отрасли", - отметил премьер.
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