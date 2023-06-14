Шмыгаль обсудил с премьером Польши дальнейшее сотрудничество в поставках военной техники и обучение ВСУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со своим польским коллегой Матеушем Моравецким дальнейшее сотрудничество в поставках военной техники и обучение ВСУ
Об этом он сообщил 14 июня.
"Пообщался с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В первую очередь поблагодарил за оказание помощи для ДСНС в виде техники и оборудования для ликвидации последствий теракта России на Каховской ГЭС ", – написал Шмыгаль.
По его словам, Украина ценит оборонную поддержку Польши.
"Обсудили дальнейшее сотрудничество в поставках военной техники, а также обучение украинских военных", - отметил глава правительства.
Также собеседники скоординировали подготовку к конференции по восстановлению Украины в Лондоне, по итогам которой Украина рассчитывает на новые договоренности и конкретные проекты.
- В мае Украина получила от Польши 10 истребителей МиГ-29. Эти многоцелевые советские истребители усилили защиту украинского неба.
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