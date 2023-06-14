Об этом он сообщил 14 июня.

"Пообщался с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. В первую очередь поблагодарил за оказание помощи для ДСНС в виде техники и оборудования для ликвидации последствий теракта России на Каховской ГЭС ", – написал Шмыгаль.

По его словам, Украина ценит оборонную поддержку Польши.

"Обсудили дальнейшее сотрудничество в поставках военной техники, а также обучение украинских военных", - отметил глава правительства.

Также собеседники скоординировали подготовку к конференции по восстановлению Украины в Лондоне, по итогам которой Украина рассчитывает на новые договоренности и конкретные проекты.