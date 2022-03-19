Шмыгаль обсудил с премьер-министром Новой Зеландии Ардерн ужесточение санкций против РФ и ситуацию на ЗАЭС и ЧАЭС
Премьер-министры Украины и Новой Зеландии Денис Шмыгаль и Джасинда Ардерн обсудили обстрелы россиянами украинских гражданских объектов и усиление санкций против России
Об этом заявил Денис Шмыгаль.
Он отметил, что Новая Зеландия одной из первых поддержала Украину, помогает украинцам и ввела строгие санкции против РФ.
Премьер-министр Украины рассказал Джасинде Ардерн о бомбардировке Россией украинских городов, многочисленных обстрелах гражданских объектов, нарушении международного права. Кроме того, они обсудили ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС.
"Трудоспособность этих объектов под угрозой, а мужественные работники находятся в заложниках. Рассчитываем на поддержку Новой Зеландии в предотвращении возможных ядерных угроз", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Также премьер-министры Украины и Новой Зеландии обсудили ужесточение санкций против России: дальнейшие ограничения деятельности российских банков, запрет на вхождение российских или связанных судов в порты, признание РФ государством-террористом, включение в черный список FATF, полное эмбарго.
- Напомним, Новая Зеландия ввела санкции против России впервые без решения Совета Безопасности ООН.
- Новая Зеландия примет 4 тысячи украинских беженцев.
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