Шмыгаль обсудил с послом США укрепление энергосистемы Украины в условиях ракетных ударов РФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и посол США Бриджит Бринк на встрече обсудили способы сделать украинскую энергосистему более устойчивой к российским ракетным ударам
Об этом премьер Украины сообщил в твиттере.
"Рассмотрели предложения украинских энергетиков, а также вопросы закупки необходимого оборудования. Рассчитываем на помощь США в этом направлении. Благодарны за весомую и непоколебимую поддержку", - написал он.
По его словам, речь шла о механизмах, которые помогли бы балансировать энергосистему в условиях постоянных обстрелов энергоинфраструктуры.
- 10 января в Белом доме подчеркнули, что у Соединенных Штатов есть подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют. Кроме того, Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон о бюджете страны на 2023 год с почти 45 миллиардами долларов помощи Украине и союзникам, тогда как Белый дом просил о 37 миллиардах.
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