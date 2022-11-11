Об этом Шмыгаль сообщил в телеграме.

"Победа Украины объединяет партнеров как на международном уровне, так и внутри страны. Сегодня провели встречу со Спикером сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и литовскими парламентариями", - рассказал он.

По словам Шмыгаля, переговоры касались создания специального трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства России и законодательных инициатив по конфискации российских активов.

"Ценим мощную поддержку нашего государства со стороны Литвы и литовского народа", –добавил он.

10 мая сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством .

5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.

2 ноября генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается.

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