Шмыгаль обсудил с парламентариями Литвы создание спецтрибунала для высшего руководства РФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спикером сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и литовскими парламентариями по вопросу создания спецтрибунала для высшего руководства РФ
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграме.
"Победа Украины объединяет партнеров как на международном уровне, так и внутри страны. Сегодня провели встречу со Спикером сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и литовскими парламентариями", - рассказал он.
По словам Шмыгаля, переговоры касались создания специального трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства России и законодательных инициатив по конфискации российских активов.
"Ценим мощную поддержку нашего государства со стороны Литвы и литовского народа", –добавил он.
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