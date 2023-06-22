Шмыгаль обсудил с Блинкеном помощь малому и среднему бизнесу в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Лондоне. Стороны обсудили направления сотрудничества в восстановлении Украины
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Согласно сообщению, Шмыгаль и Блинкен обсудили направления сотрудничества в пяти ключевых приоритетах быстрого восстановления. Отдельно остановились на гуманитарном разминировании и помощи США в подготовке соответствующих специалистов.
"Обратил внимание на важность страхования военно-политических рисков. Это откроет путь инвестициям и усилит экономическую устойчивость Украины. Подчеркнул потребность в помощи украинскому малому и среднему бизнесу. В частности, через оказание грантовой поддержки, что создает рабочие места и экономические возможности", - цитирует Шмыгаля пресс-служба. правительства.
Также премьер поблагодарил США за оружие и за выделение дополнительной финансовой помощи в 1,3 млрд долларов .
- 21 июня в Лондоне стартовала Международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), организованная Великобританией совместно с Украиной. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года. В начале конференции слово дали президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции заявила, что ФРГ предоставит Украине дополнительно 381 миллион евро на гуманитарную помощь в 2023 году.
- Великобритания в свою очередь объявила об "историческом пакете финансовой поддержки для Украины" на сумму $3 млрд
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное