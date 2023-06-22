Шмыгаль обсудил с Блинкеном помощь малому и среднему бизнесу в Украине

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно сообщению, Шмыгаль и Блинкен обсудили направления сотрудничества в пяти ключевых приоритетах быстрого восстановления. Отдельно остановились на гуманитарном разминировании и помощи США в подготовке соответствующих специалистов.

"Обратил внимание на важность страхования военно-политических рисков. Это откроет путь инвестициям и усилит экономическую устойчивость Украины. Подчеркнул потребность в помощи украинскому малому и среднему бизнесу. В частности, через оказание грантовой поддержки, что создает рабочие места и экономические возможности", - цитирует Шмыгаля пресс-служба. правительства.

Также премьер поблагодарил США за оружие и за выделение дополнительной финансовой помощи в 1,3 млрд долларов .