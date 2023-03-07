Шмыгаль обсудил новую программу финансирования с директором Европейского департамента МВФ
В преддверии старта переговорной миссии по расширенному финансированию премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообщался с директором европейского департамента МВФ Альфредом Каммером
Об этом сообщили в Кабмине.
Онлайн-разговор прошел накануне переговоров по программе расширенного финансирования – переговорная миссия стартует 8 марта в Варшаве.
Ожидается, что общий размер финансирования составит более 15 млрд долларов. Денис Шмыгаль заверил, что украинское правительство прилагает все усилия, чтобы оперативно согласовать все параметры и быстро достичь соглашения.
Новая долгосрочная программа при поддержке МВФ важна, в частности для инвесторов и доноров, которые готовы вкладывать в Украину. Также она будет способствовать созданию прочной основы для быстрого восстановления страны и консолидации усилий по вступлению Украины в Европейский Союз.
- По итогам визита в Киев 21 февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева высоко оценила устойчивость украинской экономики в условиях полномасштабного российского вторжения и заверила в жесткой поддержке Украины со стороны Фонда в дальнейшем.
- 22 февраля стало известно, что МВФ заявил о готовности оказать значительную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы.
- 23 февраля издание Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что страны G7 помогут Украине получить от МВФ кредит на сумму $16 млрд.
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