Шмыгаль обсудил новую программу финансирования с директором Европейского департамента МВФ

Об этом сообщили в Кабмине.

Онлайн-разговор прошел накануне переговоров по программе расширенного финансирования – переговорная миссия стартует 8 марта в Варшаве.

Ожидается, что общий размер финансирования составит более 15 млрд долларов. Денис Шмыгаль заверил, что украинское правительство прилагает все усилия, чтобы оперативно согласовать все параметры и быстро достичь соглашения.

Новая долгосрочная программа при поддержке МВФ важна, в частности для инвесторов и доноров, которые готовы вкладывать в Украину. Также она будет способствовать созданию прочной основы для быстрого восстановления страны и консолидации усилий по вступлению Украины в Европейский Союз.