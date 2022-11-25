Шмыгаль об энергетической ситуации: в каждой области обесточено от 200 до 400 тыс. потребителей
От 200 до 400 тысяч потребителей обесточены в каждой области Украины в определенные часы
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тыс. потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы", – отметил он.
Глава правительства уточнил, что из-за погодных условий сложной остается ситуация в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях. В то же время в Харьковской и Херсонской областях инфраструктура повреждена из-за массированных обстрелов, которые продолжаются последние два дня.
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