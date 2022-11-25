Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тыс. потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы", – отметил он.

Глава правительства уточнил, что из-за погодных условий сложной остается ситуация в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях. В то же время в Харьковской и Херсонской областях инфраструктура повреждена из-за массированных обстрелов, которые продолжаются последние два дня.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

В Укрэнерго сообщили, что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.

Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.

Агентство США по международному развитию (USAID) передаст Украине 80 генераторов.

Кабинет Министров 25 ноября принял решение о запрете экспорта топливной древесины, необходимой для отопления помещений.

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