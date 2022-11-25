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Шмыгаль об энергетической ситуации: в каждой области обесточено от 200 до 400 тыс. потребителей

25 ноября, 2022 пятница
18:01
война с Россией

От 200 до 400 тысяч потребителей обесточены в каждой области Украины в определенные часы

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тыс. потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы", – отметил он.

Глава правительства уточнил, что из-за погодных условий сложной остается ситуация в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях. В то же время в Харьковской и Херсонской областях инфраструктура повреждена из-за массированных обстрелов, которые продолжаются последние два дня.

  • В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.
  • В Укрэнерго сообщили, что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.
  • Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.
  • Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.
  • Агентство США по международному развитию (USAID) передаст Украине 80 генераторов.
  • Кабинет Министров 25 ноября принял решение о запрете экспорта топливной древесины, необходимой для отопления помещений.

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Новости
Украина
Денис Шмыгаль
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