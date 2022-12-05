Шмыгаль о ракетной атаке: поражены энергообъекты в Винницкой, Киевской, Одесской областях, энергосистема страны функционирует
Энергетическая система Украины после очередной ракетной атаки 5 декабря функционирует и остается целостной
В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план — погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу снова не удалось задуманное. Энергетическая система страны функционирует и остается целостной", - написал он в Telegram.
Глава правительства сообщил о попадании ракет в объекты энергетической инфраструктуры в трех областях.
"Были попадания в энергоообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и чтобы избежать аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом", - отметил Шмыгаль.
Он напомнил, что Россия обстреляла Украину в годовщину подписания Будапештского меморандума, чем в очередной раз продемонстрировала, какой из нее "надежный" гарант безопасности.
- Зафиксировано также попадание в энергетический объект в Кривом Роге , часть города обесточена.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное