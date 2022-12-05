В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план — погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу снова не удалось задуманное. Энергетическая система страны функционирует и остается целостной", - написал он в Telegram.

Глава правительства сообщил о попадании ракет в объекты энергетической инфраструктуры в трех областях.

"Были попадания в энергоообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и чтобы избежать аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что Россия обстреляла Украину в годовщину подписания Будапештского меморандума, чем в очередной раз продемонстрировала, какой из нее "надежный" гарант безопасности.

Зафиксировано также попадание в энергетический объект в Кривом Роге , часть города обесточена.

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