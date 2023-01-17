Об этом сегодня на заседании правительства 17 января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Последняя массированная ракетная атака России имела деструктивные последствия для украинской энергетики. Потерпели повреждения объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны", - рассказал глава правительства.

"Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия", - добавил Шмыгаль и подчеркнул, что все это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме.

Поэтому в ряде областей Украины применены аварийные отключения, подчеркнул Шмыгаль.

14 января российская армия совершила очередную массированную ракетную атаку, глава Минэнерго Галущенко сообщил о прилетах по энергетическим объектам в шести областях Украины .

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