Шмыгаль о последствиях ракетных ударов 14 января: поврежден 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков ТЭЦ на западе
В Украине в результате массированной ракетной атаки 14 января был поврежден 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков ТЭЦ на западе нашей страны
Об этом сегодня на заседании правительства 17 января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Последняя массированная ракетная атака России имела деструктивные последствия для украинской энергетики. Потерпели повреждения объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны", - рассказал глава правительства.
"Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия", - добавил Шмыгаль и подчеркнул, что все это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме.
Поэтому в ряде областей Украины применены аварийные отключения, подчеркнул Шмыгаль.
- 14 января российская армия совершила очередную массированную ракетную атаку, глава Минэнерго Галущенко сообщил о прилетах по энергетическим объектам в шести областях Украины .
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