Шмыгаль о $411 млрд на восстановление Украины: это без учета разрушений на оккупированных территориях
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что озвученная Всемирным банком сумма средств на восстановление Украины не учитывает разрушения на оккупированных территориях
Об этом он написал в Telegram.
"Сумма причиненного вреда и потребностей на восстановление пока не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях. Когда силы обороны их освободят, ожидаем, что данные будут дополнены, а правительство немедленно приступит к работе по восстановлению на этих территориях", - отметил премьер.
"Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование - наши пять приоритетов на этот год", - добавил он.
- Всемирный банк оценил восстановление Украины в $411 млрд.
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