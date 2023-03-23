Об этом он написал в Telegram.

"Сумма причиненного вреда и потребностей на восстановление пока не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях. Когда силы обороны их освободят, ожидаем, что данные будут дополнены, а правительство немедленно приступит к работе по восстановлению на этих территориях", - отметил премьер.

"Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование - наши пять приоритетов на этот год", - добавил он.