Об этом сообщает в телеграме премьер-министр Денис Шмыгаль .

"Уменьшение зависимости от российских энергоресурсов является критически важными шагами, которые каждая страна Европы должна сделать уже сейчас. Украина может внести вклад в энергетическую безопасность Европы, предоставив свои подземные хранилища газа. Кроме того, при наличии полного контроля над ЗАЭС Украина способна поставлять крупные объемы электроэнергии" в Европу", - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины подчеркнул, что у нашей страны значительный потенциал по добыче газа, водорода и развитию возобновляемых источников энергии.

"Амбициозная "зеленая модель" может воплотиться в плане послевоенного восстановления и реализоваться нашим государством при поддержке международных партнеров. Восстановление энергетического сектора Украины после нашей победы станет самой привлекательной сферой для инвестиций в строительство и будущее развитие технологий", - добавил Шмыгаль.

Кроме того, сейчас ЕС должен работать над уменьшением зависимости от ресурсов РФ и продолжать оказывать давление на агрессора санкциями, в частности, против энергоносителей. Шмыгаль призвал партнеров обратить внимание на возможности Украины.

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