Шмыгаль назвал сумму, которую Украина может получить из замороженных российских активов и от национализации имущества РФ
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить из замороженных российских активов и от национализации имущества РФ $300-500 млрд
Об этом сообщает Офис президента.
По словам Шмыгаля, Украина будет покрывать причиненный Россией ущерб через национализацию российского имущества и из замороженных активов РФ во многих странах мира.
"По разным оценкам, эта сумма колеблется от $300 млрд до $500 млрд по состоянию на сегодняшний день. Украина рассчитывает на эти деньги как на компенсацию за ущерб, который Россия нанесла и наносит нашему государству", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что выплата замороженных средств Украине является длительным процессом, но отметил, что Министерство юстиции уже активно над этим работает.
- 8 апреля Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет получить часть арестованных российских активов в ближайшие полгода.
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