Шмыгаль назвал страны, которые согласились признать украинские COVID-сертификаты
Украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 согласились признать Венгрия, Греция, Молдова и Турция
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, передает Espreso.TV.
"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру ... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что цель правительства - в ближайшее время расширить географию признание сертификатов.
"Этим активно занимается министерство иностранных дел", - подытожил Шмыгаль.
- Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что COVID-сертификат позволит пользоваться определенными услугами во время локдаунов.
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