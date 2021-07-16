Шмыгаль назвал страны, которые согласились признать украинские COVID-сертификаты

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, передает Espreso.TV.



"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру ... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - сказал Шмыгаль.



Премьер добавил, что цель правительства - в ближайшее время расширить географию признание сертификатов.



"Этим активно занимается министерство иностранных дел", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что COVID-сертификат позволит пользоваться определенными услугами во время локдаунов.