Шмыгаль назвал среднюю стоимость гектара земли в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя стоимость земли в Украине составляет 43,9 тыс. грн
Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.
По его словам, с начала запуска рынка земли проведено более 28 тыс. земельных сделок.
"Общая площадь этих участков более 70 тыс. га. Средняя стоимость за один гектар - 43,9 тыс. грн. Рынок земли движется: 7 млн граждан вернули право распоряжаться собственным имуществом. Заявления оппонентов рынка земли оказались безосновательными страшилками. 100 дней работы рынка это четко демонстрируют ", - написал Шмыгаль.
- Напомним, по состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировали более 20 тыс. сделок по продаже сельхозучастков.
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