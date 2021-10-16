Шмыгаль назвал среднюю стоимость гектара земли в Украине

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, с начала запуска рынка земли проведено более 28 тыс. земельных сделок.

"Общая площадь этих участков более 70 тыс. га. Средняя стоимость за один гектар - 43,9 тыс. грн. Рынок земли движется: 7 млн граждан вернули право распоряжаться собственным имуществом. Заявления оппонентов рынка земли оказались безосновательными страшилками. 100 дней работы рынка это четко демонстрируют ", - написал Шмыгаль.