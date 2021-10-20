Шмыгаль назвал единственный фактор, который может остановить восстановление украинской экономики

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Стремительное распространение коронавируса - это единственный фактор, который может остановить восстановление (украинской экономики - ред.)", - сказал Шмыгаль.



Премьер напомнил, что по итогам восьми месяцев этого года экономика Украины уже выросла на 2,9%. В частности, восстанавливается промышленность, сельское хозяйство, сектор строительства, наблюдается рост экспорта, инвестиций и розничной торговли.



"Международные резервы Национального банка Украины (НБУ) ожидаются на уровне 30 млрд долларов, достигнуто макроэкономической и финансовой стабильности", - добавил он.

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