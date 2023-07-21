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Шмыгаль назвал 5 приоритетов финансирования и призвал местные и центральные власти отложить расходы, которые "не ко времени"

21 июля, 2023 пятница
15:38
Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные и центральные власти отложить расходы, не входящие в приоритетные сферы финансирования, а именно: безопасность и оборону, социальную сферу, критическую инфраструктуру и восстановление

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, 21 июля.

Шмыгаль отметил, что абсолютным приоритетом государственных расходов является оборона и безопасность, на которые за первые полгода 2023-го правительство выделило 672 миллиардов гривен. Эти средства были направлены на зарплаты военных, на технику, оружие, дроны, боеприпасы и другое обеспечение армии.

Также приоритетна социальная сфера. На пенсии, пособия одиноким матерям, людям с инвалидностью, ВПЛ, субсидии и другие льготы за шесть месяцев правительство выделило 264 миллиарда гривен. Это почти 20% всего объема расходов госбюджета за это время.

Работа бюджетной сферы, в частности, выплата зарплат врачам и учителям, финансирование медицины, образовательные субвенции – третий приоритет расходов. Четвертый – это критическая инфраструктура, то есть энергетика, обеспечение тепло- и водоснабжения, железная дорога и т.д.

Кроме того, в приоритетные сферы относится быстрое восстановление, в которое входит восстановление и защита энергообъектов, гуманитарное разминирование, ремонты и восстановление жилья людей и инфраструктуры на деоккупированных и пострадавших территориях.

Премьер-министр обратился к руководителям местных и центральных властей с призывом отложить все расходы, не касающиеся этих сфер.

"Этот вопрос здравого смысла и понимания приоритетов. Задайте себе вопрос - как принимаемое решение приближает нашу победу или решает критический вопрос? Если ответ - никак, то отложите его принятие на послевоенное время. Или ищите другие источники для реализации", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что поддержка партнеров позволяет реализовывать реформы и проекты без привлечения бюджетного финансирования.

  • 20 июля стало известно , что Минкульт выделил из госбюджета на комедийный сериал Юрия Горбунова "Смт Ингулец" 33 млн грн. Соответствующий тендер появился на площадке Prozorro.
  • В тот же день во время ежедневного обращения президент Зеленский подчеркнул , что максимум государственных ресурсов должен идти на оборону. Он поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко, а также обратился к представителям местной власти с призывом справедливо и правильно использовать бюджетные средства
Украина
Война с Россией
Денис Шмыгаль
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