Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, 21 июля.

Шмыгаль отметил, что абсолютным приоритетом государственных расходов является оборона и безопасность, на которые за первые полгода 2023-го правительство выделило 672 миллиардов гривен. Эти средства были направлены на зарплаты военных, на технику, оружие, дроны, боеприпасы и другое обеспечение армии.

Также приоритетна социальная сфера. На пенсии, пособия одиноким матерям, людям с инвалидностью, ВПЛ, субсидии и другие льготы за шесть месяцев правительство выделило 264 миллиарда гривен. Это почти 20% всего объема расходов госбюджета за это время.

Работа бюджетной сферы, в частности, выплата зарплат врачам и учителям, финансирование медицины, образовательные субвенции – третий приоритет расходов. Четвертый – это критическая инфраструктура, то есть энергетика, обеспечение тепло- и водоснабжения, железная дорога и т.д.

Кроме того, в приоритетные сферы относится быстрое восстановление, в которое входит восстановление и защита энергообъектов, гуманитарное разминирование, ремонты и восстановление жилья людей и инфраструктуры на деоккупированных и пострадавших территориях.

Премьер-министр обратился к руководителям местных и центральных властей с призывом отложить все расходы, не касающиеся этих сфер.

"Этот вопрос здравого смысла и понимания приоритетов. Задайте себе вопрос - как принимаемое решение приближает нашу победу или решает критический вопрос? Если ответ - никак, то отложите его принятие на послевоенное время. Или ищите другие источники для реализации", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что поддержка партнеров позволяет реализовывать реформы и проекты без привлечения бюджетного финансирования.