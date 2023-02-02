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Шмыгаль на встрече с Боррелем призвал ЕС как можно быстрее ввести санкции против Росатома

2 февраля, 2023 четверг
13:11
война с Россией

Евросоюз должен как можно быстрее ввести десятый пакет антироссийских санкций, в том числе против Росатома, для продолжения давления на экономику страны-агрессора

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

"Перед саммитом Украина - ЕС в Киеве сверили часы с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем... Есть договоренность о том, что ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на 25 млн евро. Это важный компонент нашего восстановления, который позволит возвращать нормальную жизнь в деоккупированные от российских террористов громады", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул важность продолжения давления на экономику страны-агрессора. Глава правительства подчеркнул, что следует как можно быстрее ввести 10-й пакет европейских санкций, в том числе против Росатома.

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Новости
Украина
Денис Шмыгаль
Жозеп Боррель
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