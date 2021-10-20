Шмыгаль: мы не планируем вводить локдаун по всей стране

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику, но, как сказал на этой неделе президент единственной альтернативой локдауна является именно массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль.



Премьер также напомнил, что с 21 октября в Украине начинают работать новые правила пассажирских перевозок. Так, все межобластные перевозки будут разрешены только при наличии COVID-сертификата или действующего негативного теста. В то же время перевозки в городах и внутри одной области в эти новые правила не будут подпадать.



Шмыгаль заметил, что вакцинация и ограничения для невакцинированных позволят правительству не вводить новый локдаун, что будет способствовать восстановлению экономики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb