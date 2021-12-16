Шмыгаль: Локдауна не будет, но маски обязательны

Об этом он сказал во время гала-ивента "Украина и мир впереди – 2022", передает Укринформ.

"Вакцинальная кампания в Украине продолжается, мы уже семь недель вакцинируем более миллиона граждан еженедельно, достаточно быстро продвигаемся. Более 40% вакцинированных среди взрослого населения - это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет", - подчеркнул Шмигаль.

По его словам, некоторые ограничения продлятся еще достаточно долго. В частности, обязательное ношение масок в общественных местах, ведь, по его словам, вакцинация не защищает на 100% от инфицирования, а предотвращает смерть и тяжелое течение заболевания.

Премьер отметил, что теперь можно ожидать осторожного оптимизма на развитие экономики и изменения в стране к лучшему.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb