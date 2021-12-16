Шмыгаль: Локдауна не будет, но маски обязательны
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине вводить не планируют
Об этом он сказал во время гала-ивента "Украина и мир впереди – 2022", передает Укринформ.
"Вакцинальная кампания в Украине продолжается, мы уже семь недель вакцинируем более миллиона граждан еженедельно, достаточно быстро продвигаемся. Более 40% вакцинированных среди взрослого населения - это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет", - подчеркнул Шмигаль.
По его словам, некоторые ограничения продлятся еще достаточно долго. В частности, обязательное ношение масок в общественных местах, ведь, по его словам, вакцинация не защищает на 100% от инфицирования, а предотвращает смерть и тяжелое течение заболевания.
Премьер отметил, что теперь можно ожидать осторожного оптимизма на развитие экономики и изменения в стране к лучшему.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.06
Покупка 27.06Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.44Продажа 30.89
- Актуальное
- Важное