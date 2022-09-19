Шмыгаль и Зеленская встретились с королем Чарльзом ІІІ

Об этом Денис Шмигаль написал у себя в telegram-канале.

"Должен был честь встретиться с Его Величеством Королем Чарльзом III в Букингемском дворце. Вместе с первой леди Еленой Зеленской выразили соболезнования от имени Президента, Правительства и народа Украины по поводу смерти Королевы Елизаветы II", - говорится в сообщении.

Премьер и первая леди поблагодарили за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и короля.

"Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране", - написал Шмыгаль.

На опубликованном 18 сентября изданием Royal Central видео видно, как Денис Шмыгаль , Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с супругой Инной чтят короля в Вестминстерском дворце. Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.

19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с новым министром иностранных дел Британии Джеймсом Клэверли.

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