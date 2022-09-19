Шмыгаль и Зеленская встретились с королем Чарльзом ІІІ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская встретились с королем Британии Чарльзом ІІІ в день похорон его матери, королевы Елизаветы II
Об этом Денис Шмигаль написал у себя в telegram-канале.
"Должен был честь встретиться с Его Величеством Королем Чарльзом III в Букингемском дворце. Вместе с первой леди Еленой Зеленской выразили соболезнования от имени Президента, Правительства и народа Украины по поводу смерти Королевы Елизаветы II", - говорится в сообщении.
Премьер и первая леди поблагодарили за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и короля.
"Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране", - написал Шмыгаль.
- На опубликованном 18 сентября изданием Royal Central видео видно, как Денис Шмыгаль , Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с супругой Инной чтят короля в Вестминстерском дворце. Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.
- 19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с новым министром иностранных дел Британии Джеймсом Клэверли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.07
Покупка 40.07Продажа 40.94
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное