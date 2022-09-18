Шмыгаль и Зеленская почтили Елизавету II, первую леди приняла принцесса Уэльская
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская в воскресенье почтили королеву Елизавету II, которая покоится в Вестминстер-холле
Об этом сообщает издание Royal Central.
На опубликованном изданием видео видно, как Денис Шмыгаль, Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с супругой Инной отдают почтение королеве в Вестминстерском дворце.
Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.
Даунинг-стрит ранее отказался подтверждать сообщение о том, что супруга президента Украины Владимира Зеленского отправится в Великобританию на похороны королевы.
Принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом уже встречались с президентом и первой леди Украины – в 2020 году супруги посетили Букингемский дворец.
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- На церемонии похорон к королю Чарльзу III обратилась украинка и поблагодарила его за поддержку Украины.
- Представителей России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы.
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