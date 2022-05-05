Шмыгаль и Моравецкий подписали меморандум об укреплении обороноспособности Украины

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в телеграмме .



"Польша поможет Украине укрепить обороноспособность. Заключили сегодня соответствующий меморандум с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", – рассказал он.



Денис Шмыгаль поблагодарил Матеуша Моравецкого за существенную финансовую поддержку Украины, а также предоставление оружия. Они обсудили возможность увеличения экспорта из Украины. Кроме того, Денис Шмыгаль предложил создать на границе зеленые коридоры для вывоза зерна, поскольку блокирование Россией украинских морских портов может привести к мировому продуктовому кризису.

23 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции против РФ являются слабыми.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb