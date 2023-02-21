Шмыгаль: дефицита мощности в энергосистеме нет уже 10 дней и не прогнозируется при отсутствии атак
На 21 февраля в Украине нет дефицита мощности в энергосистеме уже 10 дней. При отсутствии атак недостатка энергии не ожидается и в будущем
Об этом заявил на заседании Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Дефицита мощности в энергосистеме нет уже десятый день подряд и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак", – говорит премьер.
Шмыгаль поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады, которые "делали и делают невероятную работу".
"Работаем дальше. Ради нашей победы. Ради нашего восстановления. Ради мирной, сильной и европейской Украины", - добавил Шмыгаль.
- В Киевской области 21 февраля проводят замеры электропотребления, в связи с чем почти вся область целый день будет со светом.
- 20-21 февраля непогода повредила линии электропередачи в центральных и западных регионах Украины. Самая сложная ситуация – на Хмельнитчине, где обесточены 18 тысяч потребителей.
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