Об этом заявил на заседании Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Дефицита мощности в энергосистеме нет уже десятый день подряд и не прогнозируется при условии, что не будет новых атак", – говорит премьер.

Шмыгаль поблагодарил энергетиков и ремонтные бригады, которые "делали и делают невероятную работу".

"Работаем дальше. Ради нашей победы. Ради нашего восстановления. Ради мирной, сильной и европейской Украины", - добавил Шмыгаль.