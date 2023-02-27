Шмыгаль: дефицит бюджета - $38 млрд, США выделят более $10 млрд до сентября
Соединенные Штаты Америки согласились до сентября 2023 года выделить Украине более 10 млрд дол. на покрытие дефицита бюджета
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время совместного с министром финансов США Джанет Йеллен заявления для прессы, передает издание Укринформ.
"В этом году дефицит бюджета Украины составляет около 38 млрд долл. США к сентябрю месяцу взяли на себя обязательство и уже выделяют Украине более 10 млрд долл. в течение этого периода", – сказал Шмыгаль.
Он, в частности, напомнил о том, что кроме этого США поддерживают Украину в направлении быстрого восстановления, поэтому выделяют 1,5 млрд дол. на эти цели, а также еще 1,1 млрд – на поддержку быстрого восстановления энергетического сектора Украины и Молдовы, "где основная часть, безусловно, предусматривается для поддержки энергетики Украины".
Шмыгаль также отметил, что США сейчас чрезвычайно помогают Украине в рамках мультидонорской координационной платформы, что позволяет государству эффективно координировать работу со странами G7, а также со всеми международными финансовыми организациями, в том числе с МВФ и Всемирным банком, по финансовой поддержке Украины и другим связанным с этим направлением вопросам.
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Премьер-министр Украины и министр финансов США на встрече особое внимание уделили теме санкционной политики. Речь шла как о персональных ограничительных мерах в отношении российских чиновников и политиков, так и отраслях, среди которых ядерная. Также стороны рассматривали вопросы эффективного санкционного давления на высокотехнологичные поставки товаров, которые могут использовать в военной сфере российская федерация. Цель ослабить способность страны-агрессора к производству новых вооружений, которое используется в войне против Украины, добавил глава правительства.
"Сегодня обсудили вопросы финансового и санкционного влияния на российский бюджет, на российские отрасли. Мы обсудили вопросы поддержки Украины в части страхования военных рисков для бизнеса, рассматриваемой на финансовой координационной платформе, а также вопрос конфискации замороженных российских активов", - добавил он.
Шмыгаль также напомнил о том, что, начиная с 24 февраля 2022 года, США были и сейчас являются лидером среди всех стран-партнеров по уровню предоставленной финансовой помощи.
"Украина получила от США 13 млрд долл. грантовой поддержки для бюджета. Это средства, направленные на медицину, образование, программы социальной и гуманитарной поддержки", - добавил Шмыгаль.
- 25 февраля стало известно, что правительство Соединенных Штатов начало выделение дополнительной бюджетной поддержки Украине общим объемом около $10 млрд.
- Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу, 24 февраля, согласовали десятый пакет санкций против России, символически принятый ровно через год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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