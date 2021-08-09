Шмыгаль анонсировал запуск режима "без бумаг" через три месяца

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.



"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. ... Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет в электронных реестрах", - написал Шмыгаль.



Он отметил, что благодаря внедрению режима "без бумаг" количество электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет уничтожена.



Премьер подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал внедрение режима "без бумаг" с 24 августа.

Зеленский 6 августа подписал закон о переводе публичных услуг в онлайн.