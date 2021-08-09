Шмыгаль анонсировал запуск режима "без бумаг" через три месяца
Через три месяца Украина должна войти в режим "без бумаг", который предусматривает перевод государственных услуг в онлайн
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.
"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. ... Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет в электронных реестрах", - написал Шмыгаль.
Он отметил, что благодаря внедрению режима "без бумаг" количество электронных услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет уничтожена.
Премьер подчеркнул, что Министерство цифровой трансформации активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений.
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