Шмыгаль анонсировал выплаты переселенцам по 2 тыс. грн в месяц и 3 тыс. грн на ребенка
Средства будут выплачены через "Дию" на банковскую карту
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в видеообращении.
"Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн", - сказал глава правительства.
Также будет начисляться по 3 тыс. грн на каждого ребенка, переехавшего в более безопасное место.
Кроме того, работодатели смогут получить 6,5 тыс. грн на каждого трудоустроенного переселенца.
"Приступаем к программе трудоустройства всех переселенцев. Для этого государство начинает выплаты тем работодателям, которые принимают на работу переселенцев из пострадавших регионов. 6500 грн за каждого трудоустроенного. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников", - анонсировал Шмыгаль.
Напомним, украинцы из регионов, где ведутся боевые действия, могут подать заявку на разовую помощь 6500 гривен. Эти средства будут предоставляться без всяких условий.
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