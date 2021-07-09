Шмыгаль анонсировал повышение пенсий военным
Кабинет министров рассмотрит вопрос повышения пенсионных выплат военнослужащим, которые уже находятся на пенсии
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"По инициативе президента Владимира Зеленского уже на следующем заседании Кабинета министров будет принято разработанное Министерством социальной политики решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Это решение должно уменьшить имеющиеся диспропорции", - сообщил он.
Поэтому, Минсоцполитики предлагает:
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с 1 июля установить ежемесячную доплату 2 тыс. грн для почти 400 тыс. военных пенсионеров и установить минимальную пенсию на уровне 3 854 грн;
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повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утративших трудоспособность, почти на 700 грн.
"В 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Поэтому сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию" , - отметил Шмыгаль.
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