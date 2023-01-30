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Шмыгаль анонсировал обновление в системе закупок для армии с обязательной публикацией цен на продукты и товары

30 января, 2023 понедельник
18:22
Общество

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что будет создана новая система, согласно которой будут публиковаться цены на продукты и товары, закупаемые для армии

Об этом глава правительства пишет в телеграме.

Совещание проводилось совместно с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР, для реализации создана рабочая группа, которой будет руководить министр экономики. Группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд.

"Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары", - говорится в сообщении.

  • Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
  • После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.
  • В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
  • В НАБУ рассказали, что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.
  • Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.
  • Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.
  • 25 января министр обороны Алексей Резников заявил о поддержке частичного открытия реестров о закупках МО, также планируется реформировать систему питания ВСУ.

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военные силы Украины
Денис Шмыгаль
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