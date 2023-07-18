Об этом заявил пермье-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В невероятных условиях наши аграрии провели уже две успешные посевные. Сейчас мы начали собирать второй урожай за это время полномасштабной агрессии. Жатва продолжается в 22 регионах. Уже намолочено более 2 млн тонн зерна. Больше всего – в Николаевской и Одесской областях", - сказал он.

По словам Шмыгаля, украинское правительство постоянно фокусируется на помощи аграрному сектору. Так, в 2023 году аграрии из разных программ поддержки получили около 42 млрд грн банковских кредитов. 26 млрд грн из них было получено по программе льготного кредитования "5-7-9". Больше всего было получено в Киевской, Винницкой и Кировоградской областях.

"Мы продолжаем выдавать гранты на высадку новых садов и строительство теплиц в рамках программы "еРобота". Уже выделили бизнесу более 300 млн грн на этом направлении", - подчеркнул премьер.

Также Шмыгаль рассказал о других важных элементах поддержки агрокомплекса. Среди них восстановление Каховской ГЭС и разминирование сельхозземель. Так, уже было обследовано более 160 тыс. гектаров - это больше, чем треть площадей, которые планируют приоритетно вернуть в сельскохозяйственную эксплуатацию.

"Привлекаем к гуманитарному разминированию партнеров, усиливаем возможности операторов, получаем новую технику и работаем над апробацией новейших технологий. Сейчас концентрируемся на том, чтобы выявить наименее засоренные участки, быстро очищать их от мин и снарядов и передавать в обработку аграриям", - сказал Шмыгаль.

Еще одной предпосылкой роста агросферы является быстрая логистика. Так, несмотря на блокирование россией украинских черноморских портов, Украина смогла экспортировать более 33 млн тонн агропродукции в 45 стран мира. Впрочем, Россия пытается сорвать зерновую инициативу, благодаря которой это стало возможным, и спровоцировать новый продовольственный кризис.

"Президент Украины Владимир Зеленский уже направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН. Мы предлагаем продолжить работу зерновой инициативы в трехстороннем формате. Это позволит спасти миллионы людей от голода и обеспечит мировую продовольственную безопасность", - подытожил Шмыгаль.