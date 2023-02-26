Шмиыгаль о скандале в Минобороны: сегодня в Украине нет системной коррупции, есть лишь единичные проявления
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время в Украине нет системной коррупции, однако присутствуют ее "единичные проявления"
Об этом говорится на правительственном портале.
Журналист немецкого Focus спросил премьер-министра, стал ли недавний коррупционный скандал в Министерстве обороны признаком серьезных структурных проблем в Украине.
"Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институты полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции. Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам. Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции - я подчеркиваю слово "единичные" - не прощаются, с ними немедленно борются", - утверждает Денис Шмыгаль.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
- В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке
- 2 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.
- 3 февраля Офис генпрокурора сообщил об объявлении подозрения советнику замминистра обороны , он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
- Позже стало известно, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет , в состав которого войдут представители общественности.
- 8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления , в частности будет введен механизм общественного контроля.
- Позже сообщалось, что в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились представители 13 общественных организаций .
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