Об этом говорится на правительственном портале.

Журналист немецкого Focus спросил премьер-министра, стал ли недавний коррупционный скандал в Министерстве обороны признаком серьезных структурных проблем в Украине.

"Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры. Институты полноценно функционируют и проверяют все уровни на предмет коррупции. Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции. Реакция мгновенная. Быстрое задержание людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствует об изменении подхода Украины к этим вопросам. Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции - я подчеркиваю слово "единичные" - не прощаются, с ними немедленно борются", - утверждает Денис Шмыгаль.