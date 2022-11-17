Шмигаль заявил, что оккупанты нацелились на украинскую газодобычу
Российская армия нацелилась на украинскую газодобычу
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на Киевском международном экономическом форуме в четверг, передает Интерфакс-Украина .
"Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", - сказал глава правительства.
- Россия утром 17 ноября нанесла удар по двум объектам инфраструктуры Днепра, четыре человека пострадали.
- Над Киевом ПВО сбила две ракеты, также сбиты два БПЛА "Shahed".
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