Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Десятая масштабная атака , Россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели", - написал он и напомнил, что наши силы ПВО сбили 54 ракеты из 69.

"В то же время не обошлось без попаданий и повреждений, в частности, в энергообъекты. В некоторых областях могут применяться экстренные отключения, чтобы избежать аварий в сетях. Наши энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать", - подчеркнул Шмигаль.

Ранее глава Минэнерго Галущенко сообщил , что аварийные отключения могут быть применены в Одесской и Киевской областях.