Шмигаль заявил, что к массированной атаке на Украину 29 декабря россияне готовились две недели
Массированная ракетная атака на Украину 29 декабря была направлена на то, чтобы оставить людей без света на Новый год. К ней враг готовился в течение двух недель
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Десятая масштабная атака , Россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели", - написал он и напомнил, что наши силы ПВО сбили 54 ракеты из 69.
"В то же время не обошлось без попаданий и повреждений, в частности, в энергообъекты. В некоторых областях могут применяться экстренные отключения, чтобы избежать аварий в сетях. Наши энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать", - подчеркнул Шмигаль.
- Ранее глава Минэнерго Галущенко сообщил , что аварийные отключения могут быть применены в Одесской и Киевской областях.
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