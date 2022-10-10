Шмыгаль заверил, что уже сегодня восстановят большинство объектов инфраструктуры, поврежденных в результате российских обстрелов
Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграме.
Как заявил Шмыгаль, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением. Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов.
"По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра. Уже возобновлено энергоснабжение в городе Сумы, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях" , – добавляет премьер-министр.
Глава правительства также обратился ко всем украинцам с просьбой ограничить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы, на эти несколько дней, пока идет восстановление и ремонтные работы.
- К слову, во время ракетных обстрелов на Прикарпатье ПВО сбила одну вражескую ракету, но еще 4 снаряда попали в объект критической инфраструктуры области – Бурштынскую ТЭС
- Напомним, аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден , что ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины никак не повлияют на ситуацию по всей линии фронта.
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