Шмигаль встретился с американскими сенаторами: обсудили, в частности, санкции против российской ядерной сферы
Премьер-министр Шмигаль встретился в Киеве с американскими сенаторами. Среди тем разговора были оружие, финансы, энергетика, санкции против РФ, восстановление Украины
Об этом Шмигаль сообщил 20 января в Telegram .
"В Киев сегодня пришли настоящие друзья Украины — сенаторы США Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Шелдон Вайтгаус. Проговорили ключевые темы сотрудничества: оружие, финансы, энергетика, санкции, восстановление", - написал он.
Глава правительства подчеркнул, что не менее важным, чем военная поддержка, является усиление санкций против агрессора.
"Ожидаем ограничения, в частности, против российской ядерной сферы", - подчеркнул Шмигаль.
Также он поблагодарил за финансовую поддержку Украины.
"Поблагодарил сенаторов за личный вклад в усиление Украины. Их поддержка закона, включающего 45 млрд долларов для Украины - весомый символ солидарности", - написал Шмигаль.
- На американской авиабазе "Рамштайн" в немецкой земле Рейнланд-Пфальц 20 января проходит восьмое заседание Контактной группы по обороне Украины . На нем должны решить вопросы передачи нашей стране тяжелого вооружения.
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