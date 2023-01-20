Об этом Шмигаль сообщил 20 января в Telegram .

"В Киев сегодня пришли настоящие друзья Украины — сенаторы США Линдси Грэм, Ричард Блюменталь, Шелдон Вайтгаус. Проговорили ключевые темы сотрудничества: оружие, финансы, энергетика, санкции, восстановление", - написал он.

Глава правительства подчеркнул, что не менее важным, чем военная поддержка, является усиление санкций против агрессора.

"Ожидаем ограничения, в частности, против российской ядерной сферы", - подчеркнул Шмигаль.

Также он поблагодарил за финансовую поддержку Украины.

"Поблагодарил сенаторов за личный вклад в усиление Украины. Их поддержка закона, включающего 45 млрд долларов для Украины - весомый символ солидарности", - написал Шмигаль.

На американской авиабазе "Рамштайн" в немецкой земле Рейнланд-Пфальц 20 января проходит восьмое заседание Контактной группы по обороне Украины . На нем должны решить вопросы передачи нашей стране тяжелого вооружения.