Шмыгаль: восстановление Украины будет стоить минимум $600 млрд
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин вместе с мировыми экспертами разрабатывает план восстановление Украины. На послевоенное восстановление страны потребуется минимум $600 млрд
Об этом он рассказал во время Spring Meetings-2022, проводимой Всемирным банком и Международным валютным фондом.
По его словам, ущерб для украинской экономики из-за вторжения РФ и войны уже составил более $500 млрд. Согласно прогнозам, в 2022 году ВВП может упасть от 30 до 50%.
"Украина нуждается в финансовой поддержке партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи мы оцениваем в $4-5 млрд ежемесячно в течение следующего полугода", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер отметил, что Украина видит одним из механизмов такой поддержки специальные права заимствования, эмитированные МВФ.
"Призываем, чтобы наши международные партнеры предоставили 10% своих СПЗ Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита. Так мы сможем и дальше выполнять свои социальные обязательства, поддерживать бизнес, восстанавливать критическую инфраструктуру", - сказал он.
Шмыгаль добавил, что в долгосрочной перспективе восстановление и восстановление Украины будет стоить минимум $600 млрд. Поэтому по поручению Президента Украины Владимира Зеленского правительство вместе с мировыми экспертами уже разрабатывает такой план восстановления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное