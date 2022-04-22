Шмыгаль: восстановление Украины будет стоить минимум $600 млрд

Об этом он рассказал во время Spring Meetings-2022, проводимой Всемирным банком и Международным валютным фондом.

По его словам, ущерб для украинской экономики из-за вторжения РФ и войны уже составил более $500 млрд. Согласно прогнозам, в 2022 году ВВП может упасть от 30 до 50%.

"Украина нуждается в финансовой поддержке партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи мы оцениваем в $4-5 млрд ежемесячно в течение следующего полугода", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина видит одним из механизмов такой поддержки специальные права заимствования, эмитированные МВФ.

"Призываем, чтобы наши международные партнеры предоставили 10% своих СПЗ Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита. Так мы сможем и дальше выполнять свои социальные обязательства, поддерживать бизнес, восстанавливать критическую инфраструктуру", - сказал он.



Шмыгаль добавил, что в долгосрочной перспективе восстановление и восстановление Украины будет стоить минимум $600 млрд. Поэтому по поручению Президента Украины Владимира Зеленского правительство вместе с мировыми экспертами уже разрабатывает такой план восстановления.

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