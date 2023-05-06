Шмигаль в Лондоне встретился с премьером Британии Сунаком

Об этом Шмигаль сообщил в telegram .

"Пообщался в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили поддержку Украины в евроатлантическом направлении. Благодарен Британии за готовность содействовать движению нашего государства в НАТО", - написал Шмигаль.

Он добавил, что также поговорил с Сунаком о подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в этом году в Лондоне.

"Планируем сделать акцент на таких вопросах: скорейшее восстановление, конфискация российских активов, страхование военных рисков, привлечение к возобновлению частного бизнеса и реализация реформ", - рассказал Шмигаль.