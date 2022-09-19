Шмигаль в Лондоне провел переговоры с новым главой МИД Британии
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел переговоры с новым министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли
Об этом глава правительства рассказал в твиттере.
"Украина и Великобритания продолжают развивать стратегическое партнерство. Сегодня в Лондоне обсудили с Джеймсом Клеверли актуальные вопросы сотрудничества. Благодарны Британии за оказание помощи. С такой поддержкой мы уверены, что Украина победит!", - отметил глава украинского правительства.
Известно, что Шмигаль прибыл в Лондон накануне государственные похороны королевы Елизаветы II, в котором примут участие лидеры государств со всего мира.
- На опубликованном 18 сентября изданием Royal Central видео видно, как Денис Шмигаль, Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с супругой Инной чтят короля в Вестминстерском дворце. Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.
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