Шмыгаль: Украина в ближайшее время выйдет на плато COVID-заболеваемости

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Конгрессе региональных и местных властей.

"Эта неделя - пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству больных. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей... По прогнозам, эта неделя, возможно следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выхода на плато, но в любом случае вакцинация - это единственный путь, чтобы избежать пандемии", - подчеркнул он.

Напомним, за сутки 28 октября было зарегистрировано 26 870 новых случаев COVID-19 (в том числе 1824 ребенка и 491 медработник), 9784 пациента выздоровели, 648 человек умерли.

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