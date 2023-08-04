Шмыгаль: Украина тратит 100% налогов граждан и бизнеса на обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина тратит весь внутренний ресурс, а именно налоги граждан и бизнеса на обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны
Об этом он сообщил на заседании правительства в пятницу, 4 августа.
В бюджете предусмотрено 1 триллион 800 миллиардов гривен на нужды защитников Украины. Эта сумма может измениться.
"Эти средства – почти 2 трлн грн – это наши бюджетные расходы на войну. Но кроме них есть еще военная помощь союзников и донаты благотворителей. Мы благодарны каждому и каждому, кто помогает нашим Силам безопасности и обороны. Кто поддерживает, платит налоги, работает ради нашей победы", - говорится в сообщении.
Шмыгаль добавил, что другие статьи расходов бюджета финансируются, в частности, за счет международных партнеров и доноров.
- 21 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные и центральные власти отложить расходы, не входящие в приоритетные сферы финансирования, а именно: безопасность и оборону, социальную сферу, критическую инфраструктуру и восстановление.
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