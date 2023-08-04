Об этом он сообщил на заседании правительства в пятницу, 4 августа.

В бюджете предусмотрено 1 триллион 800 миллиардов гривен на нужды защитников Украины. Эта сумма может измениться.

"Эти средства – почти 2 трлн грн – это наши бюджетные расходы на войну. Но кроме них есть еще военная помощь союзников и донаты благотворителей. Мы благодарны каждому и каждому, кто помогает нашим Силам безопасности и обороны. Кто поддерживает, платит налоги, работает ради нашей победы", - говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что другие статьи расходов бюджета финансируются, в частности, за счет международных партнеров и доноров.