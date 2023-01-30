Шмигаль: Украина намерена вступить в Евросоюз в течение двух лет

Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, мы уже можем иметь эту предвступительную стадию переговоров", - сказал Шмигаль.

Саммит Украина-ЕС 3 февраля в Киеве, вероятно, будет посвящен членству в союзе.

Премьер-министр надеется, что в пятницу Украина сможет совершить рывок вперед, в частности речь идет о безвизовом режиме для промышленных товаров, продолжении приостановки пошлин на наш экспорт, а также прогрессе присоединения к платежной схеме SEPA (Единая европейская сеть расчетов) и включении к мобильному роумингу ЕС: "Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений".

Важным и центральным вопросом вступления Украины в ЕС станет борьба с коррупцией.

"У нас нулевой подход к коррупции. К сожалению, коррупция родилась не вчера, но мы уверены, что мы искореним коррупцию", – говорит премьер акцентировав на "молниеносной скорости", с которой были уволены чиновники в этом месяце.

Шмигаль добавил, что украинское правительство готово пересмотреть свое законодательство о Конституционном суде, чтобы отвечать требованиям Европейской и Венецианской комиссий. Изменения могут произойти уже на этой неделе, в преддверии саммита.