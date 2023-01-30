Шмигаль: Украина намерена вступить в Евросоюз в течение двух лет
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что есть двухлетний график, чтобы страна стала членом в Европейском Союзе, который будут обсуждать на историческом саммите Украина-ЕС на этой неделе
Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, мы уже можем иметь эту предвступительную стадию переговоров", - сказал Шмигаль.
Саммит Украина-ЕС 3 февраля в Киеве, вероятно, будет посвящен членству в союзе.
Премьер-министр надеется, что в пятницу Украина сможет совершить рывок вперед, в частности речь идет о безвизовом режиме для промышленных товаров, продолжении приостановки пошлин на наш экспорт, а также прогрессе присоединения к платежной схеме SEPA (Единая европейская сеть расчетов) и включении к мобильному роумингу ЕС: "Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений".
Важным и центральным вопросом вступления Украины в ЕС станет борьба с коррупцией.
"У нас нулевой подход к коррупции. К сожалению, коррупция родилась не вчера, но мы уверены, что мы искореним коррупцию", – говорит премьер акцентировав на "молниеносной скорости", с которой были уволены чиновники в этом месяце.
Шмигаль добавил, что украинское правительство готово пересмотреть свое законодательство о Конституционном суде, чтобы отвечать требованиям Европейской и Венецианской комиссий. Изменения могут произойти уже на этой неделе, в преддверии саммита.
- 13 января премьер-министр Денис Шмигаль отметил , что Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.
- Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
- Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает , что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца 2023 года.
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