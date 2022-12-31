Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.

"За этот год в условиях войны мы получили пять так называемых безвизов с ЕС. То, что планировалось делать годами, мы сделали через 10 месяцев", - сказал Шмигаль.

Премьер напомнил, что речь идет о: "энергетическом безвизе", "транспортном безвизе", "экономическом безвизе", "таможенном безвизе" и "цифровом безвизе".

"Это только верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже принято, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача – отвечать критериям вступления уже к концу 2024 года", - заявил премьер.

Напомним, в середине декабря в Верховной Раде заверили , что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС.

В то же время оппозиция убеждает , что это не совсем так, ведь при разработке и принятии законов предпочитается не качество, а скорость.

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