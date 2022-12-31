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Шмигаль: Стратегическая задача Украины – отвечать критериям вступления в ЕС до конца 2024 года

31 декабря, 2022 суббота
02:44
Экономика

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал стратегической задачей Украины отвечать критериям вступления в Европейский Союз уже к концу 2024 года

Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.

"За этот год в условиях войны мы получили пять так называемых безвизов с ЕС. То, что планировалось делать годами, мы сделали через 10 месяцев", - сказал Шмигаль.

Премьер напомнил, что речь идет о: "энергетическом безвизе", "транспортном безвизе", "экономическом безвизе", "таможенном безвизе" и "цифровом безвизе".

"Это только верхушка всей работы. Сотни нормативных актов уже принято, чтобы наше законодательство полностью соответствовало европейскому. Еще сотни готовятся к принятию в следующем году. Наша стратегическая задача – отвечать критериям вступления уже к концу 2024 года", - заявил премьер.

  • Напомним, в середине декабря в Верховной Раде заверили , что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС.
  • В то же время оппозиция убеждает , что это не совсем так, ведь при разработке и принятии законов предпочитается не качество, а скорость.

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Вступление в ЕС
Денис Шмыгаль
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