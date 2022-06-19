English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Шмигаль сообщил, сколько кубов газа Украина накопила в хранилищах для прохождения отопительного сезона

Шмигаль сообщил, сколько кубов газа Украина накопила в хранилищах для прохождения отопительного сезона

19 июня, 2022 воскресенье
01:05
Экономика

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в украинских подземных газовых хранилищах аккумулировано уже более 10 млрд кубов газа

Об этом сообщает в телеграмме премьер-министр Украины Денис Шмигаль .

Шмигаль подчеркнул, что идет подготовка к сверхсложному отопительному сезону, а объем накопительного газа постоянно растет.

"Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Просчитываем и готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании Правительства утвердили документ, который определяет, что к началу отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительных. Это гарантии того, что страна будет с теплом и мы сможем спокойно пройти следующую зиму. Сейчас у наших ПХГ уже более 10 млрд кубов, и этот объем постоянно растет", - написал Денис Шмигаль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
газ
Денис Шмыгаль
Читайте также:
Олексій Данілов
18 июня, 2022 суббота
Не понимаю, с какого испугу Подоляк стал голосом армии – видел его только на пеньках у Януковича, - Данилов
Сердюков
18 июня, 2022 суббота
Кремль уволил командующего ВДВ из-за больших потерь среди российских десантников – ISW
окупанти танк
18 июня, 2022 суббота
Россияне продолжают наступление на Славянск и изменили тактику в Северодонецке, - Генштаб ВСУ
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.36
  • EUR
    Покупка 35.94
    Продажа 37.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
19 июня
01:46
Одесский порт
Россия заблокировала в портах Одесчины 39 гражданских судов
00:36
Магучих с рекордом сезона победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже
00:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 июня
2022, суббота
18 июня
23:58
18 июня россияне в Донецкой области убили одного гражданского жителя, - ОВА
23:41
Алексей Данилов
Если остановку войны не одобрит общество, люди будут сами воевать без правительства, - Данилов
23:16
Русские военные
В оккупированном Скадовске россияне убили спасателя
22:56
На фото защитники Украины и гаубица М109А3
18 июня на Востоке ВСУ уничтожили 87 россиян и 2 склада боеприпасов
22:28
Оккупанты просят помощника Путина установить памятник Екатерине II в Херсоне
22:17
Обновлено
Российскими ракетами разрушена нефтебаза вблизи Новомосковска
22:12
Наша страна не собирается воевать, - замминистра обороны Беларуси
21:48
США рассматривают возможность передачи Украине еще четырех РСЗО HIMARS, - Politico
21:46
Эксклюзив
Путин доказывает, что созданную им систему нужно депутинизировать, – политик Рыбачук
21:30
На фото Юлия Паевская
Парамедик Юлия Паевская записала первое видео после освобождения из плена
21:25
Байден
Байден проведет переговоры с Си Цзиньпинем по пошлинам на ряд товаров из Китая
21:11
Эксклюзив
Есть опасность по трем направлениям на Донбасском плацдарме, – военный эксперт Коваленко
21:02
Флаг Литвы
Если Госдума "отменит" независимость Литвы, Евросоюз должен разорвать отношения с Россией, - евродепутаты
20:46
За трое суток в ОРДЛО уничтожено 7 складов боеприпасов, - InformNapalm
20:37
Россияне сосредоточили все резервы на Северодонецком и Бахмутском направлениях, но не имеют успеха, - Гайдай
20:25
Facebook удалил страницу 5 канала в соцсети
20:18
На 24 февраля Теробороны Херсонщины как таковой не было, - председатель облсовета
20:15
МОЗ
США передали Украине более 16 тонн онкопрепаратов
20:03
биткоин
Bitcoin рухнул до уровня осени 2020 года
20:00
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Во время войны было 5 попыток убить Зеленского, - Данилов
19:57
"Как будто я играла в компьютерную игру": Елена Зеленская о первом дне полномасштабной войны
19:52
ВСУ уничтожили в Харьковской области командный пункт врага, - журналист Цымбалюк
19:43
Эксклюзив
На фото защитники Украины и гаубица М109А3
Не следует пытаться победить россиян методом "труп на труп", - британский полковник Глен Грант
19:38
В Сумской области сократят время комендантского часа
19:25
Россияне нанесли ракетный удар по газоперерабатывающему предприятию на Харьковщине
19:19
На фото Вооруженные силы Украины
Оккупанты понесли потери на Донетчине и имеют частичный успех на Луганщине, - Генштаб ВСУ
19:14
В "Азове" сообщили о передаче командования от пленного Дениса Редиса (Прокопенко) майору Никите Надточию
18:48
В правительстве Бельгии согласовали переход на четырехдневную рабочую неделю
18:38
Нафтогаз
Отпускная цена голубого топлива от Нафтогаза останется фиксированной
18:36
ssu.gov.ua
Власти Херсонщины назвали имя предателя, выдавшего России карту минных полей
18:34
Эксклюзив
ЕС стремится к восстановлению международного права, которое действовало до начала агрессивных действий Кремля, - дипломат Харченко
18:26
"Ничего толкового нет. Всюду хлам": российские оккупанты жалуются на обстрелы Вооруженных сил Украины и неисправную технику РФ
18:15
Для украинцев в Литве заработает горячая линия
18:10
В Латвии создали мороженое "Слава Украине", которое будет бесплатным для украинцев
18:02
Эксклюзив
У нас есть перспектива нарастить экспорт зерновых до 50% довоенного объема, - эксперт по аграрной политике Марчук
18:00
Марк Рютте
Нидерланды и Германия планируют отправить Украине гаубицы, - Рютте
17:58
Борис Джонсон
Британия должна продолжать поддерживать Киев на фоне "усталости от Украины", - Джонсон
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV