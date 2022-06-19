Шмигаль сообщил, сколько кубов газа Украина накопила в хранилищах для прохождения отопительного сезона
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в украинских подземных газовых хранилищах аккумулировано уже более 10 млрд кубов газа
Об этом сообщает в телеграмме премьер-министр Украины Денис Шмигаль .
Шмигаль подчеркнул, что идет подготовка к сверхсложному отопительному сезону, а объем накопительного газа постоянно растет.
"Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Просчитываем и готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании Правительства утвердили документ, который определяет, что к началу отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительных. Это гарантии того, что страна будет с теплом и мы сможем спокойно пройти следующую зиму. Сейчас у наших ПХГ уже более 10 млрд кубов, и этот объем постоянно растет", - написал Денис Шмигаль.
- 8 июня сообщалось, что Украина должна импортировать к следующему отопительному сезону до 6 млрд куб. м газа и не сможет обойтись без внешней помощи.
- Также Нафтогаз готовится в суд против Газпрома из-за невыполнения условия "качай или платы" и может вернуться к претензиям на $12,2 млрд.
- 18 июня стало известно, что во время военного положения и 6 месяцев после Нафтогаз будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.
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