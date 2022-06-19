Шмигаль сообщил, сколько кубов газа Украина накопила в хранилищах для прохождения отопительного сезона

Об этом сообщает в телеграмме премьер-министр Украины Денис Шмигаль .

Шмигаль подчеркнул, что идет подготовка к сверхсложному отопительному сезону, а объем накопительного газа постоянно растет.

"Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Просчитываем и готовимся ко всем возможным сценариям. На заседании Правительства утвердили документ, который определяет, что к началу отопительного сезона в октябре в наших подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительных. Это гарантии того, что страна будет с теплом и мы сможем спокойно пройти следующую зиму. Сейчас у наших ПХГ уже более 10 млрд кубов, и этот объем постоянно растет", - написал Денис Шмигаль.

8 июня сообщалось, что Украина должна импортировать к следующему отопительному сезону до 6 млрд куб. м газа и не сможет обойтись без внешней помощи.

Также Нафтогаз готовится в суд против Газпрома из-за невыполнения условия "качай или платы" и может вернуться к претензиям на $12,2 млрд.

18 июня стало известно, что во время военного положения и 6 месяцев после Нафтогаз будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb