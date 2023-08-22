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Главная Экономика Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами для населения в новом отопительном сезоне

Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами для населения в новом отопительном сезоне

22 августа, 2023 вторник
17:42
Экономика

Кабинет Министров Украины обеспечит неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне. Также неизменными будут тарифы на газ

Об этом сегодня на заседании правительства 22 августа сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство продолжает действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Нафтогаз будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене - 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров", - заявил он.

"Это решение — часть комплексных мер по подготовке к зиме. Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов", - добавил глава правительства.

  • Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление подал на рассмотрение правительства глава Минэнерго Герман Галущенко. В свою очередь НКРЭКУ отметила необходимость привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.

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Новости
Украина
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